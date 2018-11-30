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      Секс-скандал із співробітником Нацполіції: політтехнологу і блогеру обирають запобіжний захід

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      Як проходить суд по справі секс-скандалу із співробітником Нацполіції: перші подробиці
      Як проходить суд по справі секс-скандалу із співробітником Нацполіції: перші подробиці / 24 канал

      У п'ятницю, 30 листопада, у Печерському райсуді проходить розгляд справи про секс-скандал зі співробітником Нацполіції Олександром Варченко. Там обирають запобіжний захід причетним до цієї справи політтехнологу Володимиру Петрову і блогеру Олександру Барабошку (нік – Крус).

      За словами Барабошка, блогера схопили 29 листопада в кафе на Бульварно-Кудрявській. Пізніше люди в масках провели обшук в його будинку, а його самого почали бити, коли він не зміг розблокувати свій телефон. 

      Читайте також: Секс-скандал із співробітником Нацполіції отримав продовження: у справі затримали політтехнолога

      Політтехнолог Володимир Петров розповів, що його затримали на трасі. Насилля правоохоронці до нього не застосовували.

      Володимир Петров
      Володимир Петров

      Спочатку будуть судити Олександра Барабошка, для нього хочуть заставу 6,5 мільйонів гривень. Йому інкримінують 4 статті, зокрема 182 про порушення недоторканності приватного життя.

      Олександр Барабошко
      Олександр Барабошко

      У чому суть скандалу між чиновником Нацполіції та студенткою?На початку листопада у Facebook почали поширювати пост студентки одного з київських вишів Наталії Бурейко. Дівчина благала про допомогу. Мовляв, їй погрожував залицяльник, з яким познайомилася у соцмережі. Писав чоловік з акаунта Олександра Варченка – керівника департаменту захисту економіки Нацполіції. При посаді, що цікаво, і його дружина Ольга Варченко. Вона – перша заступниця голови Державного бюро розслідувань. Подружжя одразу заявило, що це фейк і спроба дискредитувати порядну родину.

      Пізніше Наталія Бурейко на своїй сторінці у Facebook написала пост-вибачення і попросила не турбувати ЗМІ ні її саму, ні її родину. Після того про неї нічого не було чути.

      Експерти підозрюють, що це піар-кампанія дружини Варченка Ольги. Між Варченко, яка у Бюро потрапила за протекцією Банкової, зокрема нардепа і "смотрящєго" за справами МВС Олександра Грановського, і її шефом Романом Трубою, кажуть, зараз напружені стосунки. А хід із вигаданим романом її чоловіка зробив Ольгу Варченко впізнаваною і дає більші можливості в ДБР.

      До речі, саме боти і розповсюдили перший допис дівчини. Поширювати почали, як тільки інформація з'явилася. І вже за лічені хвилини допис Наталі, яка мала всього лиш три сотні друзів, розлетівся мережею.

      У цій історії багато дивного. Наприклад, скріни із нібито розмови з Варченком у Tinder. У додатку можна завжди відстежити дату повідомлень, а тут жодних дат.


      Наталія Бурейко і Олександр Варченко 

      Теги: Новини України Новини Києва Секс-скандал Скандал Судді Поліція
      Джерело: 24 канал
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