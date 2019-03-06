Секс-скандал у КНУ імені Шевченка: яка доля викладача, який домагався студентки

Петро Романенко працював в Інституті біології та медицини у КНУ імені Тараса Шевченка. Його звільнили після того, як студентки вузу звинуватили його у домаганнях.

У вузі для перевірки заяви студенток було створено комісію, яку очолив проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров, йдеться у повідомленні на сайті КНУ.

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За результатами роботи комісії було виявлено ряд порушень та недоліків, допущених під час проведення навчальної практики. Крім того, окремі дії та висловлювання Романенка визнано такими, "що не відповідають нормам етики науково-педагогічних працівників". Тож наказом від 22 лютого доцента Романенка П.О. звільнили з займаної посади.

Ректор КНУ Леонід Губерський видав наказ, згідно з яким доручено розробити план заходів щодо недопущення випадків домагання у майбутньому.

Водночас, у вузі зазначили, що не планують скасовувати жодних студентських практик. Зокрема і ту, що проходить у Канівському природничому заповіднику, де і стались випадки домагань.

Що відомо про секс-скандал у КНУ імені Шевченка?24 січня студентка 2-го курсу повідомила про домагання з боку викладача Інституту біології та медицини Петра Романенка. Вона стверджує, що викладач домагався до неї та інших студенток під час практики у Каневі на Черкащині, яку студенти проходять влітку. На кафедрі створили комісію для з’ясування всіх обставин.



28 січня відбулось засідання студпарламенту КНУ імені Шевченка, на якому, мали розглядати питання щодо домагань з боку викладача і його ймовірного відсторонення. Після того як на засідання прийшли уповноважені з прав людини та журналісти, члени студпарламенту вирішили не піднімати питання про домагання.