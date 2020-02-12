Секс-скандал у Росії: "статевий контакт" вчительки й 15-річного учня потрапив на відео

У мережу злили відео, на якому 15-річний учень та 35-річна вчителька – кандидатка педагогічних наук та "Вчитель року" – схоже, мали "статевий контакт" (на відео зафіксовані поцілунки та інші ласки), та ще й просто у школі. Справою вже займається Слідчий комітет Росії.

Про інцидент розповіли низка російських ЗМІ 11 лютого. Відомо про нього стало після заяви матері одного з учнів середньої загальноосвітньої школи №32 російського міста Астрахань.

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У заяві жінка написала, що учні школи вже кілька днів обговорюють відео із "статевим контактом" між 35-річною вчителькою і 15-річним школярем. Зняли це відео з-під дверей кабінету вчительки безпосередньо у школі.

Фігуранткою скандалу, як з'ясували журналісти, стала вчителька біології, кандидат педагогічних наук та "Вчитель року Астрахань – 2019" в номінації "Вчитель – драматург".



"Вчитель року" в Астрахані потрапила у гучний секс-скандал / Фото newsru.com

Відомо, що через скандал звільняють директора школи, яка працювала на цій посаді з 2005 року. Справою займається Слідчий комітет Російської Федерації.

Дивіться відео (тільки 18+!), яке обурило мережу:

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