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      Секс-скандал у Росії: "статевий контакт" вчительки й 15-річного учня потрапив на відео

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      Вчителька року в російській Астрахані потрапила у секс-скандал / Скріншот з відео

      У мережу злили відео, на якому 15-річний учень та 35-річна вчителька – кандидатка педагогічних наук та "Вчитель року" – схоже, мали "статевий контакт" (на відео зафіксовані поцілунки та інші ласки), та ще й просто у школі. Справою вже займається Слідчий комітет Росії.

      Про інцидент розповіли низка російських ЗМІ 11 лютого. Відомо про нього стало після заяви матері одного з учнів середньої загальноосвітньої школи №32 російського міста Астрахань. 

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      У заяві жінка написала, що учні школи вже кілька днів обговорюють відео із "статевим контактом" між 35-річною вчителькою і 15-річним школярем. Зняли це відео з-під дверей кабінету вчительки безпосередньо у школі. 

      Фігуранткою скандалу, як з'ясували журналісти, стала вчителька біології, кандидат педагогічних наук та "Вчитель року Астрахань – 2019" в номінації "Вчитель – драматург".

      Астрахань
      "Вчитель року" в Астрахані потрапила у гучний секс-скандал / Фото newsru.com

      Відомо, що через скандал звільняють директора школи, яка працювала на цій посаді з 2005 року. Справою займається Слідчий комітет Російської Федерації. 

      Дивіться відео (тільки 18+!), яке обурило мережу:

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      Речницею нового керівника ОП Єрмака стане журналістка зі сфери моди, – ЗМІ
      сьогодні
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини Росії Діти і неповнолітні Секс-скандал
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