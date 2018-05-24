Секс, смерті і жарти: творець "Сімпсонів" зняв мультсеріал для дорослих: фото
Творець мультсеріалу "Сімпсони" Метт Гроунінг зняв свій перший за 20 років новий анімаційний проект – це комедія для дорослих про Середньовіччя – "Disenchantment" ( "Розчарування").
Прем'єра відбудеться на Netflix 17 серпня, повідомляє Mashable.
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Кадр з мульфільму
Передплатникам стрімінгового сервісу будуть доступні 10 епізодів шоу. Netflix також поділився першими кадрами з нового мультсеріалу.
Кадр з мультфільму
Герої "Розчарування" виконані в типовій стилістиці Грейнінга і дуже схожі на персонажів "Сімпсонів" і "Футурами".
Головними героями мультфільмами стануть принцеса-п'яниця Бін, її друг– ельф Ельфо і демон Люсі.
Кадр з мультфільму
Джерело: 24 Канал
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