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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Секс, смерті і жарти: творець "Сімпсонів" зняв мультсеріал для дорослих: фото

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Кадр з мультфільму
Кадр з мультфільму "Розчарування" / Netflix

Творець мультсеріалу "Сімпсони" Метт Гроунінг зняв свій перший за 20 років новий анімаційний проект – це комедія для дорослих про Середньовіччя – "Disenchantment" ( "Розчарування").

Прем'єра відбудеться на Netflix 17 серпня, повідомляє Mashable.

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Кадр з мульфільму

Передплатникам стрімінгового сервісу будуть доступні 10 епізодів шоу. Netflix також поділився першими кадрами з нового мультсеріалу.


Кадр з мультфільму

Герої "Розчарування" виконані в типовій стилістиці Грейнінга і дуже схожі на персонажів "Сімпсонів" і "Футурами".

Головними героями мультфільмами стануть принцеса-п'яниця Бін, її друг– ельф Ельфо і демон Люсі.


Кадр з мультфільму

Теги: Кіно LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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