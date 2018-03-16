Секс-зірка Даша Астаф’єва показала в мережі свої дитячі фото

Співачка та модель Даша Астаф’єва завжди вражає шанувальників своїм пікантними світлинами. Однак цього разу вона неймовірно зворушила користувачів архівними знімками.

Відповідні фото Даша опублікувала на своїй Instagram-сторінці.

Так, зірка згадала дитинство, де вона, ще зовсім маленька, щиро усміхається разом зі своїми батьками.

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"Алло... Говоріть швидше, телефонний апарат майже здувся!", – підписала перше фото співачка.



Даша Астаф’єва в дитинстві

"Одна людина на фото підмочила репутацію всій родині. Нічого особистого, мамо і тату!" – кумедно підписала інше фото Астаф’єва.

На іншому зображенні артистка показала, що вже з ранніх років вміла гарно позувати на камеру. "Корисними жестами володію від ранніх років", – додала вона.

Хто така Даша Астаф’єва?



Даша Астаф’єва є відомою українською співачкою та моделлю, солісткою гурту "NikitA". Родом вона з міста Орджонікідзе, Дніпропретровщина. Її батько працював на залізниці, а мати — на тепличному комбінаті. Зірка була знайомою з легендарним засновником журналу Playboy – Х'ю Хефнером, а також сама знімалась для цього глянцю. Артистку вважають справжнім секс-символом України.



Сьогодні Даша перебуває у стосунках з Артемом Кімом, якого кількома місяцями раніше підозрювали у розкраданні державних коштів на колосальну суму. Астаф’єва завжди підтримувала коханого під час слідства.