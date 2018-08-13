Сексапільна Алессандра Амброзіо показала спекотні фото з відпочинку: 18+
Бразильська супермодель Алессандра Амброзіо, яка є однією з найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret, показала гарячі фото з пляжу. Знімками манекенниця розбурхала мережу.
Алессандра Амброзіо може сміливо давати майстер-класи з правильного планування часу, адже модель вправно поєднує зйомки, участь у модних показах та материнство. Окрім цього, "ангел" Victoria's Secret активно веде свій блог в Instagram, де ділиться з прихильниками гарячими знімками з відпочинку.
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Нещодавно модель із сім'єю подалась в Малібу, де провела кілька днів. Зірка зробила сексапільні фото на пляжі, які підкорили мережу. Позувала зваблива Алессандра Амброзіо в стильних купальниках, які підкреслювали її струнку фігуру та апетитні форми. Манекенниця продемонструвала розкішну засмагу та природну красу на фото.
Всі знімки нагадували результати зйомки для глянцю, тому, можливо, прихильники Алессандри Амброзіо невдовзі зможуть їх знайти у популярному виданні.
Про те, що відпочинок в сонячній Каліфорнії був поєднаний з роботою, свідчить і кадр, зроблений самою моделлю. На одному знімку манекенниця фотографує своє відображення, коли позаду неї фотограф працює з іншою моделлю. Також Алессандра показала світлину з дівчатами модельної зовнішності.