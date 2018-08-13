Сексапільна Алессандра Амброзіо показала спекотні фото з відпочинку: 18+

Бразильська супермодель Алессандра Амброзіо, яка є однією з найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret, показала гарячі фото з пляжу. Знімками манекенниця розбурхала мережу.

Алессандра Амброзіо може сміливо давати майстер-класи з правильного планування часу, адже модель вправно поєднує зйомки, участь у модних показах та материнство. Окрім цього, "ангел" Victoria's Secret активно веде свій блог в Instagram, де ділиться з прихильниками гарячими знімками з відпочинку.

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Нещодавно модель із сім'єю подалась в Малібу, де провела кілька днів. Зірка зробила сексапільні фото на пляжі, які підкорили мережу. Позувала зваблива Алессандра Амброзіо в стильних купальниках, які підкреслювали її струнку фігуру та апетитні форми. Манекенниця продемонструвала розкішну засмагу та природну красу на фото.

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 31 Лип 2018 р. о 9:15 PDT

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 2 Сер 2018 р. о 4:05 PDT

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 3 Сер 2018 р. о 4:34 PDT

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 8 Сер 2018 р. о 12:45 PDT

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 12 Сер 2018 р. о 5:23 PDT

Всі знімки нагадували результати зйомки для глянцю, тому, можливо, прихильники Алессандри Амброзіо невдовзі зможуть їх знайти у популярному виданні.

Про те, що відпочинок в сонячній Каліфорнії був поєднаний з роботою, свідчить і кадр, зроблений самою моделлю. На одному знімку манекенниця фотографує своє відображення, коли позаду неї фотограф працює з іншою моделлю. Також Алессандра показала світлину з дівчатами модельної зовнішності.

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 7 Сер 2018 р. о 6:04 PDT