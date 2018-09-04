Сексапільна Анна Седокова опублікувала провокативні фото з сином: 18+

Співачка Анна Седокова, яка була учасницею гурту "ВІА Гра", шокувала новими знімками в мережі. Зірка опублікувала фото з сином, які викликали шквал коментарів.

Анна Седокова має ідеально струнке тіло, красою якого полюбляє хизуватись у мережі. Тепер артистка перевершила всі свої попередні світлини, опублікувавши провокативні знімки.

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На фото Анна Седокова позувала в крихітному червоному купальнику. Зірка вмостилась на ліжку з сином, наставивши при цьому свої оголені сідниці в бікіні. 1-річний Гектор безтурботно грався та навіть вкусив свою маму за талію.



Анна Седокова з сином Гектором



Співачка Анна Седокова



Анна Седокова: фото 18+

На такі провокативні знімки відреагували користувачі мережі. "Це вже перебір", "Жахливо", "Не мати, а повія", "На таких фото дитина зайва", "Раніше я нормально ставилась до Анни, але тепер вона веде себе як повія", "Чому вона вчить свою дитину?" – вибухнули обуренням прихильники Анни Седокової.