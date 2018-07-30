Сексапільна Даша Астаф’єва оголилась в новій фотосесії 18+

Українська співачка і модель Даша Астаф’єва взяла участь у новій фотосесії, де в звабливій жіночій білизні показала свої принади. Для пікантних фото зірка навіть оголилась.

Нові фотографії зі звабливої фотосесії з’явилися сьогодні на Instagram-сторінці Дар’ї. На них зірка приміряла лише сексуальну прозору білизну чорного кольору, яка неприховано виділяла соски на її грудях. Образ підкреслювала чорна атласна накидка та довге кучеряве волосся співачки.

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На нових фото зірка позувала на підвіконнику та балконі вулиці, сміливо демонструючи свої стрункі форми. Автором фотосету стала дівчина під нікнеймом "nickyashika" в Instagram.



Даша Астаф’єва

Одна з фотографій особливо сподобалась фанатам Даші – на ній зірка повністю оголилась, повернувшись спиною до фотокамери. З одягу на ній лише були чорні туфлі на підборах.

Варто додати, що виконавиця частенько любить тішити своїх підписників провокативними фото. Нещодавно вона приміряла образ головної героїні фільму "Леон", яку зіграла Наталі Портман. Для фото вона одягнула стильну перуку і сексуальну білизну, тримаючи в руках вазон, як це робила ще маленька Портман у культовій стрічці Люка Бессона.