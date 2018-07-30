23:37
30 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
28°C 20°C
  • вівторок
    29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, сьогодні
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сексапільна Даша Астаф’єва оголилась в новій фотосесії 18+

437 Читать новость на русском
Даша Астаф’єва
Даша Астаф’єва / Instagram / @da_astafieva

Українська співачка і модель Даша Астаф’єва взяла участь у новій фотосесії, де в звабливій жіночій білизні показала свої принади. Для пікантних фото зірка навіть оголилась.

Нові фотографії зі звабливої фотосесії з’явилися сьогодні на Instagram-сторінці Дар’ї. На них зірка приміряла лише сексуальну прозору білизну чорного кольору, яка неприховано виділяла соски на її грудях. Образ підкреслювала чорна атласна накидка та довге кучеряве волосся співачки.

Читайте також: Зваблива Даша Астаф'єва оголилася у чуттєвій фотосесії

На нових фото зірка позувала на підвіконнику та балконі вулиці, сміливо демонструючи свої стрункі форми. Автором фотосету стала дівчина під нікнеймом "nickyashika" в Instagram.


Даша Астаф’єва

Одна з фотографій особливо сподобалась фанатам Даші – на ній зірка повністю оголилась, повернувшись спиною до фотокамери. З одягу на ній лише були чорні туфлі на підборах.

Варто додати, що виконавиця частенько любить тішити своїх підписників провокативними фото. Нещодавно вона приміряла образ головної героїні фільму "Леон", яку зіграла Наталі Портман. Для фото вона одягнула стильну перуку і сексуальну білизну, тримаючи в руках вазон, як це робила ще маленька Портман у культовій стрічці Люка Бессона.

 

 

Теги: LifeStyle Мода Еротика Дар'я Астаф'єва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Похорон українського хокею
сьогодні, 22:01 Похорон українського хокею
Іван Вербицький
Головні новини 30 липня: Приходько іде в політику, зарплата військових і чеські депутати у Криму
сьогодні, 22:00 Головні новини 30 липня: Приходько іде в політику, зарплата військових і чеські депутати у Криму
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
сьогодні, 21:14 Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Юліана Вінтюк
Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
сьогодні, 20:03 Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
Анастасія Можаровська
Вибори президента України-2019: хто піде і які у них шанси
сьогодні, 19:01 Вибори президента України-2019: хто піде і які у них шанси
Інна Жолобович
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук