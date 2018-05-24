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Сексапільна Даша Астаф'єва поділилась знімками з оголеними грудьми: фото 18+

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Даша Астаф'єва оголилась для пікантної фотосесії
Даша Астаф'єва оголилась для пікантної фотосесії / Фото із соцмереж

Українська співачка Даша Астаф'єва полюбляє обирати для фотосесії провокативні образи. Так, артистка опублікувала в соціальній мережі нові знімки, на яких вона оголена.

Автором пікантної фотосесії був Нік Яшика. Фотограф відомий нестандартним підходом до зйомок та створенням відверто сексуальних світлин. 

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Однією з улюблених моделей митця є Даша Астаф'єва. Артистка обрала для знімків два пікантні образи. На одних фото співачка позує в тілесному корсеті та трусах. Образ зірка доповнила ніжно-рожевим беретом та довгим кучерявим волоссям. Оголені груди Даша Астаф'єва грайливо прикрила рукою. 

На знімках зірка позує в помешканні з вінтажним інтер'єром. Відтак сексуальний образ співачки неабияк пасував до обраної тематики світлин. 

На інших фото Даша Астаф'єва постала в образі сексуального фокусника. Зірка вбрана в чорні труси та колготи у велику сітку. Поверх оголеного тіла співачка взяла накидку та капелюх. Зваблива Астаф'єва позувала на фоні темної стіни, що додало знімкам ще більшої спокусливості.

 

Хто така Даша Астаф'єва?
Одна із найепатажніших співачок в українському шоу-бізнесі. Дебютувала Даша Астаф'єва в проекті "Фабрика зірок". Згодом артистка була вокалісткою гурту "Nikita" та зіркою журналу Playboy. Даша Астаф'єва стала моделлю пікантного журналу для чоловіків та прикрасила глянець. Наразі співачка займається сольною кар'єрою та активно бере участь у сексуальних фотосесіях. 

Теги: Новини України LifeStyle Дар'я Астаф'єва
Джерело: 24 Канал
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