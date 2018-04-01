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Сексапільна Даша Астаф'єва показала пікантні відео з концерту

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Даша Астаф'єва виступила в Одесі
Даша Астаф'єва виступила в Одесі / Фото із соцмереж

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яка у жовтні 2017 році представила новий музичний колектив D.A.band, показала фрагмент із їх виступу в Одесі. Пікантні відео, на яких зірка звабливо танцює і співає, з'явились на сторінці в Instagram.

Відомо, що до вокального колективу ввійшли дві солістки та три музиканти. Всіх їх Даша Астаф'єва називає "ангелами і демонами".

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Як і в попередньому гурті Nikita, в якому епатажна співачка починала вокальну кар'єру, учасники колективу D.A.band не соромляться одягати відверті костюми та брати участь у спокусливих фотосесіях. Так, в Одесі вокалістки разом із Дашою Астаф'євою вийшли на сцену у пікантних вбраннях чорного кольору. Сценічні костюми від дизайнера Артема Климчука були схожі на боді з довгим рукавом. Співачки доповнили образ ботфортами, які додали дівчатам ще більшої сексуальності.

Відверті "луки" – це не єдине, чим зваблювали вокалістки D.A.band. Зірки звабливо присідали одна біля одної та нагинались, що виглядало дуже спокусливо, а сцену прикрашало фото оголеної Даші Астаф'євої.

Так вміємо веселитися лише ти, Саша і я,
– загадково написала артистка.

Прихильники зірки із захватом відреагували на пікантні дописи співачки, засипаючи її компліментами.

Теги: Новини Одеси Новини України LifeStyle Музика Дар'я Астаф'єва
Джерело: 24 Канал
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