Сексапільна Емілі Ратажковскі поділилась пікантними знімками

Знаменита американська модель Емілі Ратажковскі вкотре показала ідеальну фігуру без вбрання. Зірка таким чином підтвердила свою думку, що жінка не повинна соромитись свого тіла.

На Instagram-сторінці моделі з'явились спокусливі фото, на яких Емілі Ратажковскі позує оголеною.

Зірка сфотографувала себе, розстібнувши спортивну куртку. Під вбранням модель не мала ані білизни, ані будь-якого іншого одягу, що додало світлині пікантності. Яскравий макіяж та рожева помада підкреслили спокусливий образ Емілі Ратажковскі.

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Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 25 Бер 2018 р. о 1:17 PDT

На іншій світлині модель показала підготовку до нещодавньої гарячої фотосесії, де знаменитість позувала без спідньої білизни. Чоловік Емілі Ратажковскі – продюсер та актор Себастьян Бір-Маклард – наносить на сідниці моделі спеціальний спрей. При цьому зірка стоїть перед ним в трусах, грайливо вигнувши спину. Груди Емілі Ратажковські прикрила руками, що додало ще більшої сексуальності знімку.

За кілька годин пікантні фото вподобали понад 2 мільйони користувачів соціальної мережі. Зірці зізнавались в коханні та засипали її компліментами. Навіть прихильники з Росії не втримались від коментаря. "Хлопці з Пермі люблять тебе", – написали підписники Емілі Ратажковскі.