Сексапільна Кім Кардашян похизувалась шикарним бюстом: спокусливе фото

Американська модель, акторка та зірка реаліті-шоу Кім Кардашян опублікувала в Instagram звабливе фото.

Як відомо, знаменитість часто обирає відверті вбрання, хизуючись своїми апетитними формами. Так Кім Кардашян щоразу підкреслює, що їй до вподоби параметри, якими модель володіє.

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Так, на новій світлині зірка позує в приталеній міні-спідниці білого кольору та спокусливому топі. Вбрання підкреслює рельєфний прес Кім Кардашян та пишний бюст. Образ модель доповнила темним макіяжем.

Прихильники вже встигли оцінити відвертий образ зірки. Упродовж декількох годин світлину вподобали понад мільйон користувачів соцмережі.