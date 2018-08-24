Сексапільна Лаїс Рібейро знялася топлес для журналу: гарячі фото
Бразильська супермодель Лаіс Рібейро, яка є однією з "ангелів" Victoria’s Secret, стала героїнею нової фотосесії для чоловічого журналу Maxim.
27-річна Лаїс Рібейро може похизуватись ідеальною фігурою та яскравою зовнішністю.
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Бразильська модель позує в об'єктиві французького фотографа Жана Бенсімона. Дівчина постає у кадрах майже оголеною у відвертих образах.
Лаїс Рібейро для журналу Maxim
До слова, журнал Maxim нещодавно традиційно опублікував рейтинг найсексуальніших жінок планети. Бразильська модель Лаїс Рібейро також увійшла у цей список.
Лаїс Рібейро для журналу Maxim
Лаїс Рібейро для журналу Maxim
Лаїс Рібейро для журналу Maxim
Джерело: 24 Канал
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