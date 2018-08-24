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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Сексапільна Лаїс Рібейро знялася топлес для журналу: гарячі фото

388 Читать новость на русском
Лаїс Рібейро для журналу Maxim
Лаїс Рібейро для журналу Maxim

Бразильська супермодель Лаіс Рібейро, яка є однією з "ангелів" Victoria’s Secret, стала героїнею нової фотосесії для чоловічого журналу Maxim.

27-річна Лаїс Рібейро може похизуватись ідеальною фігурою та яскравою зовнішністю. 

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Бразильська модель позує в об'єктиві французького фотографа Жана Бенсімона. Дівчина постає у кадрах майже оголеною у відвертих образах.

Лаїс Рібейро для журналу Maxim
Лаїс Рібейро для журналу Maxim

До слова, журнал Maxim нещодавно традиційно опублікував рейтинг найсексуальніших жінок планети. Бразильська модель Лаїс Рібейро також увійшла у цей список.

Лаїс Рібейро для журналу Maxim
Лаїс Рібейро для журналу Maxim

Лаїс Рібейро для журналу Maxim
Лаїс Рібейро для журналу Maxim

Лаїс Рібейро для журналу Maxim
Лаїс Рібейро для журналу Maxim

Теги: LifeStyle Мода Еротика Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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