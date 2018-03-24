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Сексапільна Меган Фокс засвітилась в мереживному боді: фото

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Меган Фокс засвітила сексуальне боді
Меган Фокс засвітила сексуальне боді / Фото з вільних джерел

Відома американська акторка Меган Фокс, яка також виступила в ролі дизайнера спідньої білизни, прийшла на презентацію власної лінії одягу в спокусливому боді. Зірка привернула увагу всіх присутніх яскравим виглядом.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Як відомо, Меган Фокс давно співпрацює з популярним брендом Frederick, тому саме з ним представила власну лінію спідньої білизни. Для заходу зірка вбрала сексуальне боді чорного кольору з мереживом, який, за інформацією ЗМІ, коштував близько 50 доларів. Пікантний образ голлівудська акторка доповнила приталеними джинсами та взуттям на підборах. Стильний макіяж з акцентом на червоні губи додали грайливості "луку" Меган Фокс.

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Серед колекції, представленої в новому магазині, були роботи акторки. Яскравий образ Меган Фокс був символічний – зірка хотіла на власному прикладі показати, наскільки ефектно виглядає білизна від Frederick. Варто зазначити, що це їй вдалося.

Дякую всім, хто прийшов на відкриття Forever21! Мені дуже шкода тих, хто чекав у черзі, та все ж не зробив фото. Ніхто з нас не очікував, що так багато людей прийдуть на відкриття,
– звернулась до прихильників Меган Фокс.

31-річна акторка виглядала розкішно, підтверджуючи, що мама 3 дітей може мати струнку та ідеальну фігуру.


Меган Фокс


Сексапільний образ акторки Меган Фокс


Білизна від Меган Фокс

Теги: LifeStyle Мода Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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