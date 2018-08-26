Сексапільна Меган Фокс знялася для реклами білизни: гарячі фото
Відома американська акторка Меган Фокс знялася у промо-відео для нової колекції відомого американського бренду спідньої білизни Frederick's of Hollywood.
Меган Фокс є обличчям та креативним директором бренду Frederick's of Hollywood: модель бере участь у розробці нових моделей білизни.
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У рекламному ролику Меган позує у пікантних образах: від прозорих комбінацій і халатів до блискучих топів і бікіні.
Дивіться відео з Меган Фокс:
Меган Фокс у рекламному кампейні Frederick's of Hollywood
Меган Фокс у рекламному кампейні Frederick's of Hollywood
Меган Фокс у рекламному кампейні Frederick's of Hollywood
Меган Фокс у рекламному кампейні Frederick's of Hollywood
Меган Фокс у рекламному кампейні Frederick's of Hollywood