Сексапільна Меган Фокс знялася для реклами білизни: гарячі фото

Відома американська акторка Меган Фокс знялася у промо-відео для нової колекції відомого американського бренду спідньої білизни Frederick's of Hollywood.

Меган Фокс є обличчям та креативним директором бренду Frederick's of Hollywood: модель бере участь у розробці нових моделей білизни.

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У рекламному ролику Меган позує у пікантних образах: від прозорих комбінацій і халатів до блискучих топів і бікіні.

Дивіться відео з Меган Фокс:



Меган Фокс у рекламному кампейні Frederick's of Hollywood



Меган Фокс у рекламному кампейні Frederick's of Hollywood



Меган Фокс у рекламному кампейні Frederick's of Hollywood



Меган Фокс у рекламному кампейні Frederick's of Hollywood



Меган Фокс у рекламному кампейні Frederick's of Hollywood