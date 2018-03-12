Сексапільна Надія Дорофеєва поділилась пікантним фото в ліжку

Учасниця популярного гурту "Время и Стекло" Надія Дорофеєва на сторінці в Instagram опублікувала сексуальне фото.

На світлині співачка сидить спиною до камери, грайливо вигнувши спину на скуйовдженій постільній білизні. Позує Надія Дорофеєва у рожевих трусах та підкоченій білій футболці. При цьому її обличчя віддзеркалюється на великому екрані телевізора.

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Як відомо, Надія Дорофеєва не соромиться показувати апетитні форми, відтак вкотре похизувалась стрункою ідеальною фігурою.

Ну, привіт,

– грайливо підписала фото зірка.

Прихильники розділились у думці щодо нового знімку: одні користувачі соцмережі відзначили красу та ідеальну форму Надії Дорофеєвої, інші – закликали зірку вести себе скромніше та відмовитись від таких сексапільних фото.

Ну привет Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 11 Бер 2018 р. о 3:25 PDT

Хто така Надія Дорофеєва?

Це співачка, яка є однією з вокалістів популярного гурту "Время и Стекло". Продюсером колективу є Потап. Окрім вокальної кар'єри, Надія Дорофеєва взяла участь у шоу "Голос країни. Діти" та "Танці з зірками".