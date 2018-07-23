Сексапільна Ріта Ора позувала перед камерою топлес: гаряче фото

Британська співачка Ріта Ора показала гаряче фото з відпочинку в Португалії. зірка позувала перед камерою, оголивши ссвої груди.

В сезон відпусток всі знаменитості залюбки діляться яскравими та гарячими знімками з курортних міст. Винятком не стала й співачка Ріта Ора, яка вміло поєднала роботу та відпочинок.

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Популярна британка після гарячого виступу в Іспанії відправилась до Португалії. Звідти зірка опублікувала пікантні фото, які показали її будні під час гастролей. На знімку Ріта Ора продемонструвала, як вона виглядає під час виступу. Артистка засвітила струнку фігуру та яскравий сценічний костюм.

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora) 23 Лип 2018 р. о 3:23 PDT

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora) 21 Лип 2018 р. о 3:09 PDT

Португалія. Я не була тут з 2012 року, коли підтримувала Coldplay. Це вже 2018 рік: я вперше показала тут своє шоу. Обіцяю повернутись сюди! Залишайтеся божевільним і дякую за таку незабутню ніч!

– поділилась враженнями Ріта Ора.

Та цими світлинами з Іспанії та Португалії зірка не обмежилась. Сексуальна Ріта Ора оголила груди та в спортивних лосинах вмостилась на ліжку. Вона прикрила руками тіло і скуштувала снеки. При цьому Ріта Ора мала яскравий макіяж і сплетене волосся, а її шию прикрашало об'ємне намисто срібного кольору.