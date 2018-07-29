Сексапільна Віка з "НеАнгелів" повністю оголилась перед камерою: фото 18+

Популярна вокалістка Вікторія Смеюха, яка є учасницею гурту "НеАнгели", розбурхала мережу звабливим фото. Зірка позувала перед камерою повністю голою.

Прихильники артисток звикли, що зірки, які володіють бездоганними формами, обов'язково ними похизуються у сміливих фотосесіях. Відтак люди із захватом коментують пікантні знімки селебрітіз.

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Та не тільки американські зірки погоджуються на такі провокативні зйомки. Так, Віка з "НеАнгелів" не опустила можливості продемонструвати своє ідеальне тіло. Для цього оголена співачка вмостилась на стіл для масажу, прикривши інтимні місця рушником. Малоосвітлене приміщення, засмагле і струнке тіло Віки Смеюхи та скуйовджена зачіска додали пікантності світлині.

Допис, поширений ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы️. (@vikanablack) 25 Лип 2018 р. о 10:25 PDT

Таким сміливим фото співачка вирішила продовжити свою рубрику у блозі, присвяченому схудненню та красивому тілу. Віка Смеюха зізналась, що саме масаж є невід'ємною частиною її буднів та одним з процедур для стрункої фігуру.

Ділюся ще одним способом підтримки фігури і тонусу шкіри – це, звичайно ж, масаж. Намагаюся "віддавати своє тіло" в руки масажиста, як тільки випадає така нагода,

– грайливо написала співачка.

Варто зазначити, що виглядає Вікторія Смеюха розкішно, що не соромиться демонструвати на своїй сторінці в Instagram. В купальниках чи у звабливих сукнях артистка показує ідеальну фігуру.

Допис, поширений ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы️. (@vikanablack) 21 Лип 2018 р. о 4:00 PDT

Допис, поширений ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы️. (@vikanablack) 16 Лип 2018 р. о 10:08 PDT