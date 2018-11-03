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      Сексапільна Жасмін Тукс в образі фатальної жінки прикрасила обкладинку глянцю: фото

      446 Читать новость на русском
      Жасмін Тукс для Harper's Bazaar
      Жасмін Тукс для Harper's Bazaar

      "Ангел" Victoria’s Secret Жасмін Тукс знялася у звабливому образі для обкладинки листопадового номера казахстанського глянцевого журналу Harper's Bazaar.

      Нові знімки з фотосесії для глянцю Жасмін опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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      Як пише видання, Тукс з'явилася на сторінках в образі отруйної квітки з німого кіно в стилі нуар. Модель  Victoria’s Secret позувала в об'єктиві фотографа Енріке Вега у яскравому вбранні від Dior. Стилістом зйомки став Давіан Лейн.

      На більшості світлин Жасмін дивиться прямо у камеру, демонструючи свою силу і впевненість.


      Жасмін Тукс для казахстанського Harper's Bazaar


      Жасмін Тукс для казахстанського Harper's Bazaar


      Жасмін Тукс для казахстанського Harper's Bazaar


      Жасмін Тукс для казахстанського Harper's Bazaar


      Жасмін Тукс для казахстанського Harper's Bazaar


      Жасмін Тукс для казахстанського Harper's Bazaar

      Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 3 листопада
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