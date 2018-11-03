Сексапільна Жасмін Тукс в образі фатальної жінки прикрасила обкладинку глянцю: фото

"Ангел" Victoria’s Secret Жасмін Тукс знялася у звабливому образі для обкладинки листопадового номера казахстанського глянцевого журналу Harper's Bazaar.

Нові знімки з фотосесії для глянцю Жасмін опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Як пише видання, Тукс з'явилася на сторінках в образі отруйної квітки з німого кіно в стилі нуар. Модель Victoria’s Secret позувала в об'єктиві фотографа Енріке Вега у яскравому вбранні від Dior. Стилістом зйомки став Давіан Лейн.

На більшості світлин Жасмін дивиться прямо у камеру, демонструючи свою силу і впевненість.



Жасмін Тукс для казахстанського Harper's Bazaar



Жасмін Тукс для казахстанського Harper's Bazaar



Жасмін Тукс для казахстанського Harper's Bazaar



Жасмін Тукс для казахстанського Harper's Bazaar



Жасмін Тукс для казахстанського Harper's Bazaar



Жасмін Тукс для казахстанського Harper's Bazaar