Сексапільна Жозефін Скрівер похизувалася спокусливими сідницями: фото
Датська модель та "ангел" Victoria's Secret Жозефін Скрівер продемонструвала шанувальникам розкішну фігуру.
Новий знімок модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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25-річна Жозефін Скрівер перебуває на казковому грецькому острові Сирос, звідки показує шанувальникам чарівні фото.
У футболці та бікіні дівчина похизувалася відмінною фігурою.
Жозефін Скрівер / Instagram
Також супермодель зачарувала мережу красивими знімками на фоні моря та будинків.
"Сьогоднішній офіс. Відчуваю, ніби я досі на відпочинку", – прокоментувала знімок Жозефін.
Джерело: 24 Канал
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