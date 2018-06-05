Сексизм у королівській сім'ї: доньки принца Гаррі і Меган Маркл залишаться без титулу

Королівське подружжя принц Гаррі і Меган Маркл зможуть передати герцогський титул лише, якщо у них народяться хлопчики. У випадку дівчат, то титул герцогині Сассекської вони не зможуть успадкувати.

Такі правила наслідування титулів досі діють у Великобританії. Про це повідомляє People.

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Зазначається, що вже давно громадські організації вимагають скасування такого звичаю.

Закон наперед охрестили "Законом абатства Даунтон", тому що головні герої цього серіалу – шляхетна родина, в якій є троє дочок без сина-спадкоємця, зазначає The New York Times.

До прикладу, є реальні приклади такого сексистського закону. Повідомляється про барона Брейбрук, який після смерті не зміг передати титул і маєток на 6 тисяч акрів своїм восьми донькам. А саме, їх успадкував родич-чоловік.

Крім того, лише у 2013-му році був прийнятий Акт про престолонаслідування, згідно якого порядок народження визначає, хто стане королем або королевою Великої Британії.

Нагадаємо, Меган Маркл по праву може називатись герцогинею, адже 19 травня вона з принцом Гаррі одружилися в церкві Святого Георгія. Не менш хвилюючим було присвоєння Меган Маркл королівського титулу та створення для неї особливого родинного герба, який мають всі члени королівської сім'ї.