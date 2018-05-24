Сексологи пояснили, чому у сімейних парах зникає пристрасть

У підтримання пристрасті та сексуального бажання у сімейній парі мають вкладатись обидва партнери. Таку думку в рамках спеціального вебінару озвучили психотерапевт, сексолог Олена Голоцван та засновниця першого в Україні lovespace-готелю Cherry Twins Олена Соловйова.

Сексолог наголосила, що поведінка пари у ліжку – це проекція їхнього щоденного життя. "Якщо у пари накопичилося багато претензій один до одного і негативних якорів, якщо парі більше немає чим один одного здивувати у житті – воно проявляється і у ліжку. Ваша сексуальне життя з партнером стає сумним, нудним, фантазій ніяких немає і секс стає схожим на похід на ненависну роботу", – зазначила Голоцван.

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При цьому вона наголосила, що для того, аби сексуальний потяг не зникав, обидва партнери мають докладати певні зусилля. При цьому важливо не лінуватись і не соромитись відкривати нові грані сексуальності один в одному.

Не можна залишатися щасливою парою, якщо все інтимне життя більше підходить під формулювання "подружній обов'язок". Важливо реалізовувати свої фантазії. З віком вимоги до життя змінюються, хочеться чогось більш вишуканого. Від сексу – в тому числі. Мудра людина навіть у сексі буде відкривати нові сторони. Секс змінюється протягом життя. Цього не потрібно боятися,

– сказала лікар.

Засновниця lovespace-готелю Cherry Twins наголошує, що парам потрібно дозволяти собі спонтанність в сексі і не соромитись втілювати у життя всі свої фантазії та експериментувати з іграми.

"Це додає чуттєвості. Тим же батогом партнера можна погладити – сам факт дотику батога до шкіри вже викличе нові емоції. Гра – це спосіб внести різноманітність у ту "битовуху", яка вбиває 90% пар. Боятись різноманітності у сексі – це останнє, що можна зробити. Якщо хочете, щоб сексуальне життя у вашій парі була яскравим і наповненим – потрібно експериментувати. Потрібно не боятися власних фантазій і вміти проговорювати їх з партнерами", – порадила Соловйова.

До слова, оскільки бажання є рушієм сексуальності, чимало саме від нього залежить – яким буде секс. Вчені розповіли, які фактори впливають на формування лібідо.

