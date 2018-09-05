Сексопатолог пояснив любов жінок до повільного сексу (18+)

Статеве життя відіграє у важливу роль. Примх у сексі існує навіть більше, ніж смаків в їжі.

Лікар-андролог, сексопатолог Юрій Гурженко пояснив, чому жінкам подобається повільно займатися сексом, пише ТСН.

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В еротичних фільмах кохають довго та ніжно, а от у порнофільмах все відбувається швидко та інтенсивно.



Чому жінки люблять повільний секс

За переконанням лікаря, жінкам подобається відчувати партнера. Вони насолоджуються близькістю, саме тому вони хочуть робити це довше. Сексопатолог зазначив, що перевага повільного сексу над швидким у тому, що повільне заняття є ніжним, партнер стає уважнішим, а це жінки цінують найбільше у стосунках.

До того ж, під час повільного сексу зростають шанси отримати задоволення жінці.

Сексопатолог пояснює, що не всі чоловіки люблять швидко займатися коханням. Темпераментність та пристрасність чоловіків залежить від гормону тестостерону. Якщо ж у чоловіка проявляються жіночі гормони естрогени, то статевий акт з ними триває довго, вони поводяться з жінками лагідно та ніжно.



Не всі чоловіки люблять швидко займатися коханням, – лікар

До слова, далеко не завжди у стосунках йде все гладко і деякі проблеми можна вирішити, та існують погані звички, які здатні зруйнувати шлюб.