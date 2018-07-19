Сексуальна Ельза Госк оголилась перед камерою: 18+

Ідеальна фігура та апетитні форми – Ельза Госк може похизуватись своїм тілом. Модель взяла участь у сексуальній фотосесії, розбурхавши мережу її результатами.

Шведська модель Ельза Госк є однією з найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret. Зірка не приховує своєї сексуальності, відтак часто бере участь у пікантних фотосесіях.

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Нещодавно модель оголилась для модного глянцю Issue Magazine. На фото Ельза Госк позує перед камерою топлес, вбравши при цьому тільки джинси. На інших фото манекенниця приміряла джинсове боді та об'ємну куртку.

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 18 Лип 2018 р. о 11:04 PDT

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 17 Лип 2018 р. о 9:53 PDT

Допис, поширений zoey grossman (@zoeygrossman) 18 Лип 2018 р. о 10:12 PDT

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 19 Лип 2018 р. о 6:58 PDT

Однак Ельза Госк не обмежилась цими знімками. Чарівний "ангел" Victoria's Secret позувала перед камерою абсолютно голою, прикривши своє розкішне тіло яскравою сукнею. Стильну зйомку провела талановитий фотограф Зої Гроссман. Мабуть, Ельза Госк повністю довіряє митцю, адже запальна білявка невимушено позувала без вбрання.

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 17 Лип 2018 р. о 9:55 PDT

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 18 Лип 2018 р. о 5:14 PDT

Допис, поширений ISSUE MAGAZINE (@issue_official) 6 Лип 2018 р. о 5:06 PDT