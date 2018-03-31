Сексуальна Емілі Ратажковскі позувала топлес перед камерою: звабливе фото

Популярна американська модель Емілі Ратажковскі полюбляє дивувати прихильників новими пікантними знімками. Сексуальні фото зірка публікує на Іnstagram-сторінці, чим викликає шквал емоцій у підписників.

26-річна модель не соромиться оголятись перед камерою, демонструючи ідеальне тіло. Ба більше, Емілі Ратажковскі таким чином підтверджує свою думку, що жінка чарівна та не повинна приховувати свою красу. Відтак на її сторінці в соціальній мережі Instagram часто з'являються пікантні знімки.

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На цей раз Емілі Ратажковскі позувала топлес, грайливо прикриваючи оголені груди рукою. При цьому модель сидить на підлозі у спідній білизні та гетрах. Скуйовджене волосся та легкий макіяж додають ефектності світлині.

Відомо, що зйомку провів знаний фотограф Норманн Жан Рой. Знімок він зробив у чорно-білих кольорах, що додало спокусливості образу моделі. Водночас Емілі Ратажковскі постає перед прихильниками ніжною та беззахисною. Це відзначили користувачі соцмережі під інтимним дописом.