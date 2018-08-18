Сексуальна Кім Кардашян оголила сідниці в крихітному бікіні: 18+

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" та бізнесвумен Кім Кардашян показала звабливі форми в купальнику. Знаменитість підловили папараці, коли вона працювала в Маямі.

Кім Кардашян полюбляє хизуватись сексапільними знімками з буденного життя. Та не менш звабливими є професійні фотосесії, в яких зірка бере участь.

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Так, у Маямі Кім позувала перед камерою у звабливому образі. Знаменита модель і бізнесвумен приміряла рожеве бікіні та білий топ без спідньої білизни. Відтак сексапільна представниця родини Кардашян засвітила пишні сідниці та струнку талію в пляжному вбранні.

Зйомки пройшли на розкішному пляжі. Кім Кардашян звабливо ходила по піску, демонструючи свої апетитні форми. Окрім цього, за задумом фотографа, модель звабливо пила воду, намочивши свій топ. Фото папараці The Daily Mail показали, наскільки гарячою була нова фотосесія Кім Кардашян.



Сексапільна Кім Кардашян



Пікантні фото Кім Кардашян



Кім Кардашян на пляжі



Зваблива Кім Кардашян



Пишні сідниці Кім Кардашян



Модель Кім Кардашян