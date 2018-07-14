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Сексуальна Ріта Ора похизувалась знімками в спідній білизні: 18+

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Ріта Ора показала пікантне фото
Ріта Ора показала пікантне фото / Фото з вільних джерел

Британська співачка албанського походження Ріта Ора вкотре розбурхала мережу сексапільними знімками. Зірка позувала перед камерою в спідній білизні.

Ріта Ора – не з тих селебрітіз, які відмовляються від пікантних зйомок. Судячи з блогу артистки, вона навпаки полюбляє демонструвати красу свого стрункого тіла в сексуальних вбраннях. 

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Співачка поділилась новими світлинами, на яких позує перед камерою у мереживному боді червоного кольору. Ріта Ора з хвилястим волоссям та яскравим макіяжем звабливо дивиться в об'єктив. 

 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

На інших знімках запальна співачка демонструю струнку фігуру в чорній спідній білизні. Не менш пікантно зірка показала, як вона наносить ранковий макіяж. При цьому Ріта Ора випрямила спину та показала апетитні сідниці в бежевому одязі. 

 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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