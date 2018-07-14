Сексуальна Ріта Ора похизувалась знімками в спідній білизні: 18+

Британська співачка албанського походження Ріта Ора вкотре розбурхала мережу сексапільними знімками. Зірка позувала перед камерою в спідній білизні.

Ріта Ора – не з тих селебрітіз, які відмовляються від пікантних зйомок. Судячи з блогу артистки, вона навпаки полюбляє демонструвати красу свого стрункого тіла в сексуальних вбраннях.

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Співачка поділилась новими світлинами, на яких позує перед камерою у мереживному боді червоного кольору. Ріта Ора з хвилястим волоссям та яскравим макіяжем звабливо дивиться в об'єктив.

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora) 14 Лип 2018 р. о 3:57 PDT

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora) 10 Лип 2018 р. о 1:06 PDT

На інших знімках запальна співачка демонструю струнку фігуру в чорній спідній білизні. Не менш пікантно зірка показала, як вона наносить ранковий макіяж. При цьому Ріта Ора випрямила спину та показала апетитні сідниці в бежевому одязі.

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora) 12 Лип 2018 р. о 8:36 PDT