Сексуальне насилля на роботі: шокуючі історії з життя українок

За статистикою правозахисників, кожна п'ята українка потерпає від сексуальних домагань на роботі. До поліції йдуть далеко не всі, більшість – просто не наважуються.

Одні – через страх втратити роботу, інші ж не вірять судам, де розглядають такі справи. Журналісти 24 каналу поспілкувалися з жінками, які стали жертвами домагань.

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Юлія, 21 рік, медсестра з Харкова

Юлія попросила не показувати її обличчя. Два місяці тому дівчина ледь не стала жертвою сексуального насилля. Коли працювала медсестрою у лікарні, її домагався заступник головного лікаря.

Одного разу він запросив її до свого кабінету і замкнув двері зсередини. Юлія не розгубилася й написала повідомлення черговому лікареві, аби той терміново їй зателефонував.



Дівчині допоміг дзвінок колеги

Його дзвінок і врятував дівчину. Своєму кривднику вона заявила, що у відділенні – надзвичайна ситуація й там потребують її допомоги. Легенда спрацювала.

Коли я викликала поліцію, поліцейські були на моєму боці. Сказали, маю повне право писати заяву. Та потім пішли до нього в кабінет, повернулися до мене й сказали: сама винна,

– розповіла Юлія.

У тій лікарні вона більше не працює – на відміну від її кривдника Леоніда Чибісова. Спочатку він написав заяву на звільнення, надіслав дівчині й попросив, щоб та забрала заяву з поліції. Коли Юлія відмовилася, чоловік забрав заяву, взяв відпустку й після неї знову вийшов на роботу.

Дівчині погрожували. Єдине, що її надихає – підтримка колишніх колег. Журналісти 24 каналу спробували поспілкуватися з медиками в лікарні, але через спротив адміністрації від коментарів вони відмовились.

Та це не завадило лікарям зустрітися на нейтральній території. За їх словами, Юлія не єдина, кого примушували до сексу в лікарні. Нині вони розплачуються за те, що стали на її захист.

Ася, 19 років, працює в театрі у Полтаві

У поліції зазначили, сексуальні домагання на роботі – не рідкість. Публікація 19-річної мешканки Полтави Асі Пономарь у Facebook – ще один доказ тому. У ній дівчина розповіла: нещодавно побувала у ролі жертви.

Під час гастролей до Асі приставав звукорежисер. Дівчина розповіла все колегам і подругам, та у відповідь почула лише жарти і звинувачення.

"А зґвалтувати не хотів? Бо як така можливість, я б не втрачала", "Тю, знайшла ото чого плакати", "Так як ти жити збираєшся з такими реакціями?" – так реагували вони на її розповідь.

Я разів п'ять йому відмовила. Сказала, що цього не хочу. Але контакт він продовжив. Люди чомусь думають, от реально, що винна я,

– наголосила Ася.

Зазначимо, що за даними дослідження Національного демократичного інституту, 13% українців особисто знають когось, хто став жертвою сексуальних домагань – а це 4 мільйони дорослих.

Майже половина жертв не звертаються по допомогу чи не намагаються притягнути порушника до відповідальності.