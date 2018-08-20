Секс-шпигунство в Росії: історії спокусливих та підступних агенток Кремля

Нові часи – нові методи роботи спецслужб. Сексуальне шпигунство стало популярним у роботі агентів Росії на Заході. Останнє скандальне викриття агентки з пікантними подробицями у резюме сталось у США.

Марія Бутіна, яку звинувачують у шпигунстві на користь Москви, досі чекає на вирок суду Вашингтона. Скаржиться, що на неї тиснуть і її принижують.

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Сучасний російський агент 007 певно, що має виглядати як дівчина. Красива і спокуслива. Серед них – Марія Бутіна та Анна Чапман. Бутіна – рудоволоса донька алтайського бізнесмена, відрізнялася жвавим характером. У себе на батьківщині, в Барнаулі, вона працювала журналістом, займалася громадською діяльністю – виступала за надання росіянам права на володіння особистою вогнепальною зброєю – і була активісткою молодіжного крила партії влади "Единая Россия".



Марія Бутіна

Два роки тому Бутіна вже була студенткою Американського університету у Вашингтоні і хвалилася на приватних вечірках, як допомагала соратникам нещодавно обраного президента Трампа налагоджувати зв'язки з Росією. Американські спецслужби майже рік спостерігали за її діяльністю, а нещодавно заарештували за звинуваченням у злочинній змові.

У Вашингтоні підозрюють: налагоджуючи зв'язки з Республіканською партією і її головним спонсором – Національною стрілецькою асоціацією , росіянка намагалася створити неофіційний канал комунікацій між оточенням Трампа і кремлівською верхівкою. Одним з методів роботи Бутіної, з огляду на матеріали ФБР, став секс в обмін на зв'язки і протекцію. Весь цей час її коханцем і провідником у світ американської політики залишався Пол Еріксон – 54-річний юрист і консультант Республіканської партії. Наразі Бутіна перебуває у в'язниці у Вашингтоні, і заговорила про тортури.



Пол Еріксон

В іншої агентки – Анни Чапман – усе склалось набагато краще. Її в пресі прозвали агентом 90-60-90 – за привабливу зовнішність дівчини. Нагадаю, 2010 року Анну Чапман та ще девятьох осіб заарештували у США за шпигунство на користь Росії. Втім, за ґратами агенти Кремля провели недовго – їх обміняли на затриманих у Росії американських шпигунів. Після повернення на Батьківщину вона випустила колекцію одягу, знімалась в еротичних фотосесіях і стала телеведучою. Програма так і називаєтсья "Таємниці Чапман".



Анна Чапман

Красуні-агенти поступово з'являються і в Україні. Агент Катерина. Про "агента Катерину" всі дізналися після оприлюднення відео, на якому народний депутат Розенблат та таємна агентка домовляються про суму, яку депутат хоче за своє сприяння у видобутку бурштину фірмі з Еміратів. Та Україна своїх таємних агентів не дуже береже і розсекречує сама. Співробітники Генпрокуратури провели обшук у агента НАБУ Катерини Сікорської у справі щодо пропонування хабара іншим агентом. Журналісти легко знайшли будинок агента Катерини під Києвом. Розенблат додав, що спілкувався з "Катериною" протягом року, що вона з ним, дійсно, була в тісних дружніх стосунках. Наскільки тісними вони були так і не уточнив.



Катерина Сікорська

Про іншого агента НАБУ, який добряче втерся в довіру розповіла чиновниця Державної міграційної служби – Пімахова. Нагадаємо наприкінці листопаду СБУ затримала агента НАБУ, який намагався її підкупити. Антикорупційне бюро більше півроку документувало діяльність Пімахової. Агент Сергій пропонував в телефонних розмовах допомогу і водив в ресторан.



Діна Пімахова

Та насківльки далеко заходили українські агенти у своїх справах – досі таємниця. Однак, як світдчить історія секс-шпигунство – старий метод, яким користуються спецслужби багатьох країн світу. Найактивніше свого часу так працювали агенти СРСР та Німеччини. Тому від пікантних методів у роботі агентів Москва і зараз не квапиться відмовлятись.