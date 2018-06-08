Сексуальну Дашу Астаф'єву порівняли з Монікою Белуччі: фото

Українська актриса і співачка Даша Астаф'єва не припиняє вражати шанувальників новими "луками". Так, після публікації нових фото, Інтернет-юзери у коментарях почали згадувати образ головної героїні однойменного фільму Малени, яку зіграла знаменита італійська кіноактриса Моніка Белуччі.

Даша Астаф'єва показала нові знімки на своїй сторінці в Instagram. Читайте також: Даша Астаф'єва приголомшила новим звабливим образом: гарячі фото Співачку можна сміливо назвати однією з найсексуальніших представниць українського шоу-бізнесу. Попри яскраве портфоліо, Астаф'єва завжди дивує і захоплює шанувальників новими фото.

Даша Астаф'єва / Instagram Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 7 Чер 2018 р. о 5:06 PDT