Сексуальну Дашу Астаф'єву порівняли з Монікою Белуччі: фото
Українська актриса і співачка Даша Астаф'єва не припиняє вражати шанувальників новими "луками". Так, після публікації нових фото, Інтернет-юзери у коментарях почали згадувати образ головної героїні однойменного фільму Малени, яку зіграла знаменита італійська кіноактриса Моніка Белуччі.
Даша Астаф'єва показала нові знімки на своїй сторінці в Instagram.
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Співачку можна сміливо назвати однією з найсексуальніших представниць українського шоу-бізнесу. Попри яскраве портфоліо, Астаф'єва завжди дивує і захоплює шанувальників новими фото.
Даша Астаф'єва / Instagram
Джерело: 24 Канал
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