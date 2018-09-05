Селена Гомес дала перше інтерв'ю після заручин Бібера і передозування Демі Ловато
Американська співачка та акторка Селена Гомес знялася для обкладинки жовтневого номера журналу Elle,
Виданню Elle співачка дала інтерв'ю журналісту, про яке пізніше пошкодувала. Автор матеріалу Міккі Репкін торкнувся в розмові особисті теми, зокрема про скандал навколо її подруги, співачка Демі Ловато, яка була госпіталізована після передозування наркотиками.
Читайте також: Як Селена Гомес відреагувала на заручини її екс-коханого Джастіна Бібера, – ЗМІ
Селена Гомес зауважила, що підтримує Ловато, однак не буде обговорювати цю тему зі ЗМІ.
"Я уникаю публічних висловлювань. Не хочу. Я люблю її (Демі Ловато – 24 канал). Знаю її з семи років. Це все, що можу сказати", – відповіла Гомес.
Крім того, преса згадала усі випробування, які довелося пережити Селені цього року.
Зараз я відчуваю себе дуже впевнено. Нездатність впоратися зі своїми емоціями – все це в минулому. Я стала краще розуміти себе. Чи не з усім ще розібралася, але відчуваю себе добре,
– 26-річна співачка.
Читайте також: Не лише Кейт Мосс: відомий дизайнер публічно образив Селену Гомес
Також Селена Гомес розповіла, що у її новий альбом увійде пісня Flawless ("Бездоганний").
"Навіть при наявності недоліків в тобі немає вади. Я заохочую молодий погляд на речі. Навіть коли відчуваєш себе недосконалим, ти – бездоганний. Цю пісню я буду співати до кінця свого життя", – заявила вона.
Після гучного розставання з Джастіном Бібером вона знайшла підтримку в колі друзів і повністю поринула в роботу і благодійність. Як відомо, Селена допомагає міжнародній некомерційній організації A21 по боротьбі з торгівлею людьми.
Після публікації інтерв'ю зі співачкою, Селена Гомес публічно заявила на своїй сторінці в Instagram, що воно розчарувало її.
Говорити відверто понад годину з кимось, хто заробляє на твоїх словах, важко. Чим старше стаю, тим частіше хочу, щоб мій голос належав тільки мені. Перед інтерв'ю у мене було три інформаційних приводів: співпраця з A21, нова колекція Coach і музика. Знаю, що особисте життя завжди цікаве. Розумію, що репортерам потрібно привернути увагу аудиторії. Однак завжди буду прагнути представляти свою правду. Я трохи засмучена, але рідко дивуюся,
– наголосила Гомес.