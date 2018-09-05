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Селена Гомес дала перше інтерв'ю після заручин Бібера і передозування Демі Ловато

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Селена Гомес
Селена Гомес / Elle

Американська співачка та акторка Селена Гомес знялася для обкладинки жовтневого номера журналу Elle,

Виданню Elle співачка дала інтерв'ю журналісту, про яке пізніше пошкодувала. Автор матеріалу Міккі Репкін торкнувся в розмові особисті теми, зокрема про скандал навколо її подруги, співачка Демі Ловато, яка була госпіталізована після передозування наркотиками.

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Селена Гомес зауважила, що підтримує Ловато, однак не буде обговорювати цю тему зі ЗМІ.

"Я уникаю публічних висловлювань. Не хочу. Я люблю її (Демі Ловато – 24 канал). Знаю її з семи років. Це все, що можу сказати", – відповіла Гомес.

 

Допис, поширений ELLE UK (@elleuk)

Крім того, преса згадала усі випробування, які довелося пережити Селені цього року.

Зараз я відчуваю себе дуже впевнено. Нездатність впоратися зі своїми емоціями – все це в минулому. Я стала краще розуміти себе. Чи не з усім ще розібралася, але відчуваю себе добре,
– 26-річна співачка.

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Також Селена Гомес розповіла, що у її новий альбом увійде пісня Flawless ("Бездоганний").

"Навіть при наявності недоліків в тобі немає вади. Я заохочую молодий погляд на речі. Навіть коли відчуваєш себе недосконалим, ти – бездоганний. Цю пісню я буду співати до кінця свого життя", – заявила вона.

Селена Гомес

Після гучного розставання з Джастіном Бібером вона знайшла підтримку в колі друзів і повністю поринула в роботу і благодійність. Як відомо, Селена допомагає міжнародній некомерційній організації A21 по боротьбі з торгівлею людьми.

Селена Гомес

Селена Гомес

Після публікації інтерв'ю зі співачкою, Селена Гомес публічно заявила на своїй сторінці в Instagram, що воно розчарувало її.

Говорити відверто понад годину з кимось, хто заробляє на твоїх словах, важко. Чим старше стаю, тим частіше хочу, щоб мій голос належав тільки мені. Перед інтерв'ю у мене було три інформаційних приводів: співпраця з A21, нова колекція Coach і музика. Знаю, що особисте життя завжди цікаве. Розумію, що репортерам потрібно привернути увагу аудиторії. Однак завжди буду прагнути представляти свою правду. Я трохи засмучена, але рідко дивуюся,
– наголосила Гомес.

Селена Гомес

 

Alright. Speaking from my heart for over an hour to someone who puts those thoughts into paid words can be hard for me. The older I get the more I want my voice to be mine. This is all apart of my work within an industry that’s been around longer than all of us have been. The purpose of my interview was three fold. My work with A21, my new collection with Coach, and some new music. As I’m aware there will always be interests in one’s personal life because that’s the pace of our ‘social’ generation. I’m grateful for my position and I will always find ways to make my job more about others and giving back— all while having the best time with my music, fashion, film and my love for learning about the world that I’m eager to tap into more and more. Church is a name for something far more personal. There’s always agenda seeking information on such a subject and I understand why. Rarely do I mention church (and I didn’t) but I’ll always feel comfortable talking about my values and beliefs. I respect that from everyone and anyone. I understand that reporters are working to grab the attention of a reader, however I will always work to ensure that what is public represents my truth. I’m a bit bummed but rarely surprised. Y’all know me and my heart. I can’t help it. So I’ll post some of MY photos from the collection and work with A21. My heart. And maybe edit my actual lyrics as you will all hear it soon I love you guys to the moon and back. For more information on the work I do with A21 please, please visit link in my bio. So much more on that soon!

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez)

 

Теги: LifeStyle Музика Селена Гомес Джастін Бібер
Джерело: 24 Канал
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