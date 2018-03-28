20:07
28 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-2°C
2°C -2°C
  • четвер
    2°C -2°C
  • п'ятниця
    5°C -5°C
  • субота
    7°C -6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лють висланих дипломатів. Небезпечна Червона Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, 27 березня
Вєсті.UA. Проміжна посада Парасюка. Конкурс не для слабкодухих
Вєсті.UA
20:27, 27 березня
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Селена Гомес приміряла яскравий образ у стилі 70-х: фото

522 Читать новость на русском
Селена Гомес
Селена Гомес / www.dailymail.co.uk

Поп-зірка Селена Гомес нещодавно повернулася в США після нетривалого відпочинку в Австралії і одразу ж привернула увагу папарацці.

25-річна співачка прийшла на зустріч з друзями у Лос-Анджелесі у дуже цікавому образі: короткі джинсові шорти, жовта футболка, накинута на плече джинсова куртка.

Читайте також: Селена Гомес відповіла усім, хто критикував її розповнілу фігуру

Селена доповнила усе яскравим макіяжем з акцентом на очі та губи, зокрема, дівчина наклеїла накладні вії. Масивні сережки-кільця завершували цей ансамбль у стилі 70-х років.

Селена Гомес в образі ретрошик

Шанувальників Гомес також зацікавив напис на її футболці – Never Underestimate The Power Of A Woman ("Не варто недооцінювати силу жінок"). Фанати вважають, що ці слова адресовані Джастіну Біберу, з яким зірка нещодавно розірвала стосунки.

Теги: LifeStyle Голлівуд Мода Селена Гомес
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук