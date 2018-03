Селена Гомес приміряла яскравий образ у стилі 70-х: фото

Поп-зірка Селена Гомес нещодавно повернулася в США після нетривалого відпочинку в Австралії і одразу ж привернула увагу папарацці.

25-річна співачка прийшла на зустріч з друзями у Лос-Анджелесі у дуже цікавому образі: короткі джинсові шорти, жовта футболка, накинута на плече джинсова куртка.

Селена доповнила усе яскравим макіяжем з акцентом на очі та губи, зокрема, дівчина наклеїла накладні вії. Масивні сережки-кільця завершували цей ансамбль у стилі 70-х років.

Селена Гомес в образі ретрошик

Шанувальників Гомес також зацікавив напис на її футболці – Never Underestimate The Power Of A Woman ("Не варто недооцінювати силу жінок"). Фанати вважають, що ці слова адресовані Джастіну Біберу, з яким зірка нещодавно розірвала стосунки.