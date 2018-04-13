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Селена Гомес продемонструвала ніжний образ після хвилі критики щодо її фігури

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Селена Гомес
Селена Гомес / www.gettyimages.in

Американська співачка Селена Гомес не лише різко відповідає хейтерам щодо стереотипів про жіночу красу, а й показує, що виглядати чудово можна у будь-якому образі.

Так, зірка побувала на прем’єрі мультфільму "Монстри на канікулах 3: Море кличе" в Каліфорнії, де втретє озвучила одного з персонажів мультфільму – Мевіс, доньку Дракули. Артистка одягнула ніжну міні-сукню Miu Miu, довершивши образ сріблястими босоніжками та природнім макіяжем із зачіскою.

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Селена на світському заході справді виглядала чудово, – зірка багато усміхалась та сміливо фотографувалась з іншими акторами, які озвучували мультфільм.


Селена Гомес і її ніжний образ


Селена Гомес зі своєю героїнею мультфільму Мевіс

Схоже, двотижневе лікування від депресії і справді пішло Гомес на користь. А чутки про її розставання з Джастіном Бібером та критика щодо її дещо розповнілої фігури не справили на неї великого негативного ефекту.

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Теги: LifeStyle Музика Мода Селена Гомес
Джерело: 24 Канал
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