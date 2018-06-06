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Селена Гомес представила кліп Back to You, в якому розповіла про стосунки з Бібером

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Селена Гомес "Back to You"
Селена Гомес "Back to You" / Скріншот з відео

Американська співачка Селен Гомес, яка нещодавно відновила і згодом знову порвала стосунки з виконавцем Джастіном Бібером, випустила новий трек та кліп на нього під назвою Back to You.

У відеокліпі Селена грає дорослу школярку, яка за хронометраж ролику втікає з хлопцем з вечірки, викрадає кабріолет, веселиться, а коли дізнається, що їх розшукують, то спалює автівку і повертається на вечірку, де геть нічого не змінилося.

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Що назва пісні, що текст хіта нагадують шанувальникам про її нещодавні стосунки з Джастіном Бібером після розриву відносин із The Weeknd. Німий міні-фільм в стилі 80-х розповідає про важкі стосунки з коханим. Фанати навіть підмітили, що герой кліпу навіть дечим нагадує Бібера.

Селена Гомес "Back to You": дивитись відео онлайн

 

Менше ніж за добу новий відеоролик Селени Гомес переглянуло більше 5 мільйонів Youtube-користувачів.

Нагадаємо, що після раптового розриву стосунків співачки Селени Гомес і реп-виконавця The Weeknd, Джастін Бібер знову запропонував дівчині почати нове життя разом, – кілька років тому у них були відносини. Цієї зими їх часто помічали на спільних відпочинках, на весіллі батька Бібера, а також навіть ходили чутки, що пара почала жити разом. Згодом у ЗМІ стало відомо, що закохані знову розійшлись.

Теги: LifeStyle Музика Селена Гомес Джастін Бібер
Джерело: 24 Канал
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