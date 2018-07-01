Селена Гомес розповіла про своє майбутнє материнство

Американська співачка Селена Гомес зізналася журналістам, якою може стати матір'ю у майбутньому.

Про це Селена розповіла під час інтерв'ю в рамках промокампанії фільму "Монстри на канікулах 3: Море кличе" (Hotel Transilvania 3: Summer Vacation).

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Зазначимо, що у мультфільмі Гомес озвучила дочку графа Дракули Мейвіс. Обговорюючи героїв картини, кореспондент в якийсь момент зазначив, що Селена дуже відповідально підходить до питань, які стосуються близьких людей.

Так! Я думаю, що я була б або найкращою, або найгіршою матір'ю на світі. Просто тому що я буду захищати своїх дітей до останнього,

– відповіла співачка.



Селена Гомес з матір'ю

Варто згадати що відносини Селени Гомес і її матері Менді Тіфі не з найкращих. Відомо, що раніше мама Селени не схвалювала стосунки дочки з Джастіном Бібером і навіть поставила їй ультиматум: або Джастін, або сім'я.



Після того, як співачка зустріла Різдво в компанії Джастіна, що стало останньою краплею для Менді, вона тимчасово припинила спілкування з дочкою.



Також існує і інша версія – дочка та матір припинили спілкування через професійні розбіжності в питаннях менеджменту.