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Селена Гомес вбрала сукню з пікантним декольте: фото

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Селена Гомес
Селена Гомес / Фото із соцмереж

Американська співачка та акторка Селена Гомес розбурхала мережу новим знімком. На фото артистка засвітила пишні груди в сукні.

Селена Гомес активно веде свій блог в мережі. Співачка показує своїм підписникам не тільки яскраві виходи на червону доріжку, але й будні та розваги з друзями. 

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Тепер знаменита американка похизувалась пікантним знімком під час вечірнього відпочинку. Селена Гомес позувала перед камерою з коктейлем в руках. Зірка вбрала чорну сукню без бретельок, яка пікантно оголила її пишні груди та підкреслила струнку талію. Стильний макіяж та зв'язане волосся у хвіст завершили образ артистки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez)

 

Упродовж кількох годин після публікації фото Селени Гомес зібрало понад 5 мільйонів вподобань. Тисячі прихильників співачки засипали її компліментами, зазначивши, що її екс-коханий Джастін Бібер, який готується до весілля з моделлю Хейлі Болдвін, може шкодувати, що втратив таку дівчину. 

Теги: LifeStyle Музика Селена Гомес
Джерело: 24 Канал
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