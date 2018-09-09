Селена Гомес вбрала сукню з пікантним декольте: фото

Американська співачка та акторка Селена Гомес розбурхала мережу новим знімком. На фото артистка засвітила пишні груди в сукні.

Селена Гомес активно веде свій блог в мережі. Співачка показує своїм підписникам не тільки яскраві виходи на червону доріжку, але й будні та розваги з друзями.

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Тепер знаменита американка похизувалась пікантним знімком під час вечірнього відпочинку. Селена Гомес позувала перед камерою з коктейлем в руках. Зірка вбрала чорну сукню без бретельок, яка пікантно оголила її пишні груди та підкреслила струнку талію. Стильний макіяж та зв'язане волосся у хвіст завершили образ артистки.

Упродовж кількох годин після публікації фото Селени Гомес зібрало понад 5 мільйонів вподобань. Тисячі прихильників співачки засипали її компліментами, зазначивши, що її екс-коханий Джастін Бібер, який готується до весілля з моделлю Хейлі Болдвін, може шкодувати, що втратив таку дівчину.