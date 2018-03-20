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Селена Гомес відповіла усім, хто критикував її розповнілу фігуру

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Селена Гомес в Австралії
Селена Гомес в Австралії

Нещодавно у мережу потрапили фото співачки Селени Гомес, на яких вона зображена в купальнику. Ці кадри викликали хвилю критики в сторону зірки, оскільки на фото видно, що Селена набрала зайву вагу.

25-річна Гомес вирішила не ігнорувати це і опублікувала в своєму Instagram емоційне повідомлення.

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"Міф про красу – нав'язлива ідея фізичної досконалості, яка затримує сучасну жінку в нескінченному циклі безнадійності і ненависті до себе. Вони намагаються слідувати немислимому визначенню бездоганної краси, яке прийнято в суспільстві. А я вибираю турботу про себе, тому що я не хочу нікому нічого доводити", – написала Селена і опублікувала відеоролик, де вона веселиться з друзями.

Причина зайвої ваги зірки може бути пов’язана з її хворобою – Селені кілька років тому діагностували вовчак. А у 2017 році співачці зробили операцію з пересадки нирки – її Селені пожертвувала близька подруга Франсія Райса.

Теги: LifeStyle Селена Гомес
Джерело: 24 Канал
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