Селена Гомес з подругами зробила татуювання: фотофакт

Американська співачка та акторка Селена Гомес зробила нове татуювання. Таке ж тату є і у її найближчих подруг.

Після оголошення інформації про заручини Джастіна Бібера його екс-кохана Селена Гомес активно показує щасливі та безтурботні будні в блозі. Так, на свій день народження артистка подалась у подорож на яхті, де встигла засвітитись у товаристві незнайомця.

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Тепер же Селена Гомес показала спільне татуювання, яке вона зробила з найближчими подругами – Ракель Стівенс, Ешлі Кук та Кортні Беррі. Дівчата не хотіли обирати малюнок, надавши перевагу маленькій цифрі. Так, кожна зробила татуювання цифри 4, що символізує їх дружбу.

4 – тому що ми разом до кінця життя. Я люблю вас. Ви мене надихаєте і робите сильнішою, ближчою до Бога. Разом ми пережили стільки всього неймовірного,

– пояснила Селена Гомес.

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez) 18 Сер 2018 р. о 1:03 PDT

Це не єдине татуювання на тілі Селени Гомес. Зірка показала, як з Кортні Беррі зробила тату цифри 1.