Селена Гомес засвітила струнку фігуру в рекламі Puma: фото, відео

Американська співачка та акторка Селена Гомес продовжила співпрацю з популярним брендом спортивного одягу Puma. Зірка взяла участь у стильній фотосесії, засвітивши струнку фігуру.

Популярна співачка Селена Гомес не має наміру тужити за Джастіном Бібером, який оголосив про заручини з моделлю Хейлі Болдуін. Зірка вкотре підтвердила, що почуттів до екс-коханого у неї не залишилось, тому новина про майбутнє одруження артиста на неї не повпливає.

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Відтак Селена дедалі активніше поринула у роботу. Вона взяла участь у стильній фотосесії для реклами нової колекції спортивного одягу Puma. Перед камерою співачка позувала у чорних легінсах та топі, щасливо посміхаючись. Таким чином Селена Гомес наче кидала виклик всім хейтерам у мережі, які нещадно критикували її фігуру.

Кидати виклик означає бути сміливою. Кожен день я нагадую собі, як важливо не звертати уваги на зовнішні подразники і залишатися вірною собі,

– зазначила співачка на презентації Puma Defy.

Окрім цього, Селена Гомес приміряла червоне спортивне вбрання від Puma, яке підкреслило її стрункі форми. Під час зйомки Селена щасливо посміхалась та виглядала абсолютно щасливою.