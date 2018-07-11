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Селена Гомес засвітила струнку фігуру в рекламі Puma: фото, відео

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Селена Гомес в рекламі Puma
Селена Гомес в рекламі Puma / Фото із соцмереж

Американська співачка та акторка Селена Гомес продовжила співпрацю з популярним брендом спортивного одягу Puma. Зірка взяла участь у стильній фотосесії, засвітивши струнку фігуру.

Популярна співачка Селена Гомес не має наміру тужити за Джастіном Бібером, який оголосив про заручини з моделлю Хейлі Болдуін. Зірка вкотре підтвердила, що почуттів до екс-коханого у неї не залишилось, тому новина про майбутнє одруження артиста на неї не повпливає.

Читайте також: Як Селена Гомес відреагувала на заручини її екс-коханого Джастіна Бібера, – ЗМІ

Відтак Селена дедалі активніше поринула у роботу. Вона взяла участь у стильній фотосесії для реклами нової колекції спортивного одягу Puma. Перед камерою співачка позувала у чорних легінсах та топі, щасливо посміхаючись. Таким чином Селена Гомес наче кидала виклик всім хейтерам у мережі, які нещадно критикували її фігуру. 

Кидати виклик означає бути сміливою. Кожен день я нагадую собі, як важливо не звертати уваги на зовнішні подразники і залишатися вірною собі,
– зазначила співачка на презентації Puma Defy.

Окрім цього, Селена Гомес приміряла червоне спортивне вбрання від Puma, яке підкреслило її стрункі форми. Під час зйомки Селена щасливо посміхалась та виглядала абсолютно щасливою. 

 

Допис, поширений PUMA (@puma)

 

 

@Selenagomez doing things differently in the new DEFY Mid. #DoYou

Допис, поширений PUMA (@puma)

 

 

What you need to put on the performance of a lifetime. @Selenagomez in Amp XT. Available tomorrow. #DoYou

Допис, поширений PUMA (@puma)

 

 

Training ready. Street ready. @Selenagomez is amped for it all in Amp XT. #DoYou

Допис, поширений PUMA (@puma)

 

Теги: LifeStyle Музика Селена Гомес
Джерело: 24 Канал
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