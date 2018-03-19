Селена Гомес здивувала неспортивною фігурою у купальнику: фото
25-річна популярна співачка Селена Гомес відмінно провела час в Австралії на яхті в компанії близьких друзів.
На фото, які з’явилися у мережі, можна помітити, що Селена набрала зайву вагу. Як відомо, у зірки діагностували вовчак у 2014 році. Гомес навіть пережила операцію з пересадки нирки.
Селена Гомес засвітила чималий шрам під час відпочинку
За інформацією ЗМІ, Селена прилетіла в Австралію, щоб відвідати конференцію церкви Хіллсонг, яка пройде в Сіднеї з 19 по 21 березня.
Нагадаємо, Селена Гомес та Джастін Бібер, які возз’єднали стосунки, знову вирішили трохи відпочити одне від одного.
Не виключено, що слідом за Селеною в найбільше місто Австралії прилетить і Бібер, оскільки він також є прихожанином цієї церкви.
Джерело: 24 Канал
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