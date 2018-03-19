Селена Гомес здивувала неспортивною фігурою у купальнику: фото

25-річна популярна співачка Селена Гомес відмінно провела час в Австралії на яхті в компанії близьких друзів.

На фото, які з’явилися у мережі, можна помітити, що Селена набрала зайву вагу. Як відомо, у зірки діагностували вовчак у 2014 році. Гомес навіть пережила операцію з пересадки нирки.

Селена Гомес засвітила чималий шрам під час відпочинку

За інформацією ЗМІ, Селена прилетіла в Австралію, щоб відвідати конференцію церкви Хіллсонг, яка пройде в Сіднеї з 19 по 21 березня.

Нагадаємо, Селена Гомес та Джастін Бібер, які возз’єднали стосунки, знову вирішили трохи відпочити одне від одного.

Не виключено, що слідом за Селеною в найбільше місто Австралії прилетить і Бібер, оскільки він також є прихожанином цієї церкви.