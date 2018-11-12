13:39
12 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Селена Гомес знялася в новій рекламній кампанії Puma: фото

      859 Читать новость на русском
      Селена Гомес
      Селена Гомес / Instagram/ @puma

      Відома американська співачка Селена Гомес повернулась до роботи після тривалого лікування в психіатричній лікарні. Нова колекція відомого спортивного бренду Puma вже доступна до продажу на офіційному сайті.

      Нові фото з'явились на сторінці бренду в Instagram. Яскрава та по-хуліганському красива – саме такою постала Селена для нової колекції Puma Cali.

      Читайте також: Куди Світоліна витрачає гроші за свої перемоги: коментар чемпіонки

      Варто нагадати, що в жовтні 2018 року 26-річну американську акторку, співачку та модель Селену Гомес госпіталізували до психіатричної лікарні. Схоже, вона швидко впоралась з депресією та повернулась до своїх шанувальників одразу з хорошими новинами. 

      У рекламній кампанії бренду Селена впевнено позує перед камерами в спортивному вбранні німецького бренду. Для фотосесії Селена взула білі кросівки з чорними вставками на підошві, чорно-білі лосини та топ. Шию співачки прикрасив ланцюжок з хрестиком, а вуха – великі круглі сережки.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений PUMA (@puma)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений PUMA (@puma)

       

       

      Теги: Мода Селена Гомес Голлівуд LifeStyle
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що зміниться у пільгах у 2016 році
       5 січня 2016 , 21:09 8
      Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
       12 січня 2016 , 21:01 9
      Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
       21 лютого 2016 , 21:35 5
      BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
       26 січня 2016 , 07:59 6
      Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
       24 січня 2016 , 04:35
      Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
       14 лютого 2016 , 03:46 1
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук