Селені Гомес і екс-чоловіку Еністон приписують таємний роман

Американська співачка Селена Гомес за останній рік встигла звернути на себе увагу багатьох ЗМІ. А все тому, що раптово розірвала стосунки з виконавцем The Weekend, потім зійшлась і вдруге порвала відносини з Джастіном Бібером, а тепер їй приписують роман з колишнім чоловіком Дженніфер Еністон – актором Джастіном Теру.

Один із інсайдерів видання "Life&Style" розповів, що спілкування між Селеною та Джастіном "перетворилось в дещо більше, ніж дружбу". Але від такого неочікуваного розвитку подій у захваті залишились не всі. Особливо це стосується екс-дружини Теру – Дженніфер Еністон, з якою актор заявив про розлучення в лютому 2018-го.

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Актрисі не подобається його роман зі співачкою, яка довгий час вважала Селену другом сім’ї. Інсайдер пояснив, що Селена і Джастін "знали одне одного роками через свого менеджера", але тепер вони повністю захоплюються одне одним.



Дженніфер Еністон і Селена Гомес

Незважаючи на майже 20-річну різницю у віці (Теру – 46 років, а Селені – 25), вони об’єднались на фоні своїх нещодавніх гучних невдач у коханні і зараз вони почуваються разом неймовірно комфортно.