Форвард збірної України Євген Селезньов офіційно став гравцем іспанської "Малаги". Клуб орендував гравця у турецького "Аксіхара".

Як повідомляється на офіційному сайті "Малаги", клуб орендував українця до кінця сезону 2018-2019.

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Варто зазначити, що за "Малагу" на правах оренди виступає ще один форвард, який має досвід виступів в УПЛ. Мова йде про Густаво Бланко-Лещука, права на якого належать донецькому "Шахтарю".

Щодо "Малаги", то команда поки посідає четверте місце у Сегунді (другий за силою дивізіон Іспанії) та претендує на підвищення у класі. На другій позиції йде "Альбасете", за який виступає ще один українець – Роман Зозуля. Клуб українського захисника Василя Кравця "Луго" лише на 13-ій позиції.

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