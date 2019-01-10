17:51
10 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шокуючі секрети Путіна. День побєди весь рік
      Вєсті Кремля
      21:17, 9 січня
      Вєсті.UA: Заклики Зеленського. Переконання Авакова
      Вєсті.UA
      21:01, 9 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      Селезньов офіційно став гравцем іспанської "Малаги"

      124 Читать новость на русском
      Євген Селезньов перейшов у "Малагу"
      Євген Селезньов перейшов у "Малагу"

      Форвард збірної України Євген Селезньов офіційно став гравцем іспанської "Малаги". Клуб орендував гравця у турецького "Аксіхара".

      Як повідомляється на офіційному сайті "Малаги", клуб орендував українця до кінця сезону 2018-2019.

      Читайте також: Трансфери українських клубів 2019 року

      Варто зазначити, що за "Малагу" на правах оренди виступає ще один форвард, який має досвід виступів в УПЛ. Мова йде про Густаво Бланко-Лещука, права на якого належать донецькому "Шахтарю".

      Щодо "Малаги", то команда поки посідає четверте місце у Сегунді (другий за силою дивізіон Іспанії) та претендує на підвищення у класі. На другій позиції йде "Альбасете", за який виступає ще один українець – Роман Зозуля. Клуб українського захисника Василя Кравця "Луго" лише на 13-ій позиції.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Спорт Трансфери Євген Селезньов Футбол
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      В чем сейчас срочно нуждается Украина: важные детали
      сьогодні , 17:30 В чем сейчас срочно нуждается Украина: важные детали
      Павло Казарін 120
      6 текстів щедрівок для дітей та дорослих українською мовою
      сьогодні , 17:02 6 текстів щедрівок для дітей та дорослих українською мовою
      36385
      Объем золотовалютных резервов Украины заметно изменился
      сьогодні , 17:01 Объем золотовалютных резервов Украины заметно изменился
      Злой Одессит 1384
      Раннє виявлення онкології: як у світі та Україні діагностують рак
      сьогодні , 16:02 Раннє виявлення онкології: як у світі та Україні діагностують рак
      Олександр Бевза 1666
      Уроки для Украины: опыт создания государства на примере Турции
      сьогодні , 15:00 Уроки для Украины: опыт создания государства на примере Турции
      Юрий Касьянов 311
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Збірна України з тенісу пробилася до другого раунду Кубка Девіса
       4 лютого 2013 , 09:56
      Маркевич може очолити "Дніпро" вже сьогодні
       23 травня 2014 , 09:54
      Мессі та Анчелотті підтримали хворого на рак 3-разового володаря "Золотого м'яча"
       23 жовтня 2015 , 22:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук