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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Селезньов переїде в Іспанію: названо суму трансферу

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      Малазі потрібно заплатити 500 тис. євро за Селезньова
      Малазі потрібно заплатити 500 тис. євро за Селезньова / eldesmarque.com

      Український нападник Євген Селезньов вже найближчим часом може змінити клубну прописку. Стали відомі подробиці можливого трансферу українця у "Малагу".

      За інформацією Eldesmarque, перехід 33-річного форварда з турецького "Акхісару" може обійтися "Малазі" в 500 тис. євро.

      Читайте також: Головний тренер "Різеспору" наполягає на підписані українця Селезньова

      Як пише видання, між клубами тривають переговори. Іспанці наполягають на тому, щоб "Акхісар" відпустив форварда як вільного агента, адже в команді на Селезньова більше не розраховують.

      Відзначимо, що 33-річний Селезньов є пріоритетним варіантом для "Малаги" в це зимове трансферне вікно. На підписанні контракту із Селезньовим наполягає головний тренер "анчоусів" Хуан Муніс.

      Додамо, що за "Малагу" також виступає Густаво Бланко Лещук, контракт якого належить "Шахтарю". Він у Сегунді забив 6 голів і є найкращим бомбардиром команди. А в клубі "Альбасете", який наразі випереджає "Малагу" у боротьбі за вихід у Прімеру, грає українець Роман Зозуля.

      У поточному сезоні чемпіонату Туреччини Селезньов зіграв 7 матчів, забив 3 голи. Останній раз він виходив на поле ще на початку листопада.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Трансфери Євген Селезньов
      Джерело: 24 Канал
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