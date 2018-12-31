Селезньов переїде в Іспанію: названо суму трансферу

Український нападник Євген Селезньов вже найближчим часом може змінити клубну прописку. Стали відомі подробиці можливого трансферу українця у "Малагу".

За інформацією Eldesmarque, перехід 33-річного форварда з турецького "Акхісару" може обійтися "Малазі" в 500 тис. євро.

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Як пише видання, між клубами тривають переговори. Іспанці наполягають на тому, щоб "Акхісар" відпустив форварда як вільного агента, адже в команді на Селезньова більше не розраховують.

Відзначимо, що 33-річний Селезньов є пріоритетним варіантом для "Малаги" в це зимове трансферне вікно. На підписанні контракту із Селезньовим наполягає головний тренер "анчоусів" Хуан Муніс.

Додамо, що за "Малагу" також виступає Густаво Бланко Лещук, контракт якого належить "Шахтарю". Він у Сегунді забив 6 голів і є найкращим бомбардиром команди. А в клубі "Альбасете", який наразі випереджає "Малагу" у боротьбі за вихід у Прімеру, грає українець Роман Зозуля.

У поточному сезоні чемпіонату Туреччини Селезньов зіграв 7 матчів, забив 3 голи. Останній раз він виходив на поле ще на початку листопада.

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