Селезньов потрапив у заявку "Малаги" на матч проти "Луго" та отримав ігровий номер

Новоспечений гравець "Малаги" Євген Селезньов потрапив у заявку команди на матч проти "Луго" та отримав свій ігровий номер.

Український форвард включений в заявку з 18 футболістів на матч проти "Луго", як і орендований у "Шахтаря" нападник Густаво Бланко Лещук. Гра розпочнеться о 21:30 за київським часом.

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Також офіційний сайт клубу повідомив що Євген Селезньов гратиме в новій команді під 16 номером.

Спочатку, українець хотів 20 номер, але він був зайнятий півзахисником Сеад Хакшабановічем. Чорногорець повинен був піти з клубу, але в підсумку залишився.

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