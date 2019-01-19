Селезньов потрапив у заявку "Малаги" на матч проти "Луго" та отримав ігровий номер
Новоспечений гравець "Малаги" Євген Селезньов потрапив у заявку команди на матч проти "Луго" та отримав свій ігровий номер.
Український форвард включений в заявку з 18 футболістів на матч проти "Луго", як і орендований у "Шахтаря" нападник Густаво Бланко Лещук. Гра розпочнеться о 21:30 за київським часом.
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Також офіційний сайт клубу повідомив що Євген Селезньов гратиме в новій команді під 16 номером.
Спочатку, українець хотів 20 номер, але він був зайнятий півзахисником Сеад Хакшабановічем. Чорногорець повинен був піти з клубу, але в підсумку залишився.
Джерело: 24 Канал
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