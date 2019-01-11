Селезньов продемонстрував вражаючу техніку на першому тренуванні за "Малагу": відео

Український футболіст Євген Селезньов провів перше тренування у складі іспанської "Малаги".

Офіційний Twitter іспанської команди опублікував класне відео з презентації Євгена Селезньова. Українець продемонстрував прекрасну техніку на зеленому газоні Ла-Росаледи, арені, яка стане домашньою для Селезньова у найближчі півроку.

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MCFTV| ¡La presentación de Seleznov, desde dentro!



️ El nuevo 'Killer' ya disfruta sobre el verde de #LaRosaleda ️



¿Quieres verlo? ¡Dentro vídeo! pic.twitter.com/LsNfNB9TI8 — Málaga CF (@MalagaCF) 11 января 2019 г.

MCFTV| Seleznov se integra rápido No dura mucho dentro de los rondos #PrimerDía pic.twitter.com/2f1ZYsxRia — Málaga CF (@MalagaCF) 11 января 2019 г.

Також Селезньов вперше поспілкувався з представниками іспанських засобів масової інформації.

Я потроху набираю форму. Турецький чемпіонат не проводився в цей проміжок часу. Мені знадобитися трохи часу. Сподіваюся, я допоможу команді вийти до Прімери,

– заявив український форвард.

Зазначимо, що "Малага" зараз веде боротьбу за повернення до Прімери, перебуваючи на 4 позиції в турнірній таблиці Сегунди. Команда відстає на два пункти від 2 рядка, який дає пряму путівку в еліту, на 2 очки.

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