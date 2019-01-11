Селезньов продемонстрував вражаючу техніку на першому тренуванні за "Малагу": відео
Український футболіст Євген Селезньов провів перше тренування у складі іспанської "Малаги".
Офіційний Twitter іспанської команди опублікував класне відео з презентації Євгена Селезньова. Українець продемонстрував прекрасну техніку на зеленому газоні Ла-Росаледи, арені, яка стане домашньою для Селезньова у найближчі півроку.
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Також Селезньов вперше поспілкувався з представниками іспанських засобів масової інформації.
Я потроху набираю форму. Турецький чемпіонат не проводився в цей проміжок часу. Мені знадобитися трохи часу. Сподіваюся, я допоможу команді вийти до Прімери,
– заявив український форвард.
Зазначимо, що "Малага" зараз веде боротьбу за повернення до Прімери, перебуваючи на 4 позиції в турнірній таблиці Сегунди. Команда відстає на два пункти від 2 рядка, який дає пряму путівку в еліту, на 2 очки.