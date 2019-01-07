Селезньов успішно пройшов медогляд у "Малазі" та продовжує тренування: фото

Нападник "Акхісара" Євген Селезньов успішно пройшов медогляд в іспанській "Малазі" і чекає на підписання контракту.

Також Іван Пироженко, агент українського нападника Євгена Селезнова поділився світлиною в соцмережах, що українець продовжує тренування.

Читайте також: Зірковий легіонер "Динамо" розповів про своє відновлення після травми

Повідомляється про угоду на 1,5 роки, раніше була інформація про 2,5 роки. У поточному сезоні 33-річний українець провів 11 матчів і забив 4 голи.

Нагадаємо, раніше Селезньов прокоментував контракт з іспанською "Малагою".

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24