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      Селезньов успішно пройшов медогляд у "Малазі" та продовжує тренування: фото

      176 Читать новость на русском
      Євген Селезньов
      Євген Селезньов

      Нападник "Акхісара" Євген Селезньов успішно пройшов медогляд в іспанській "Малазі" і чекає на підписання контракту.

      Також Іван Пироженко, агент українського нападника Євгена Селезнова поділився світлиною в соцмережах, що українець продовжує тренування.

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      Training. Training and one more training WE NEVER GIVE UP @e_seleznev

      Публикация от Sixteen Football Agency (@sixteen_football_agency)

      Повідомляється про угоду на 1,5 роки, раніше була інформація про 2,5 роки. У поточному сезоні 33-річний українець провів 11 матчів і забив 4 голи.

      Нагадаємо, раніше Селезньов прокоментував контракт з іспанською "Малагою".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Євген Селезньов
      Джерело: 24 Канал
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