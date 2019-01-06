Селезньов уже прибув в Іспанію для підписання контракту з "Малагою": названо умови
33-річний форвард збірної України Євген Селезньов в неділю пройде медогляд в іспанській "Малазі", після чого підпише контракт з клубом.
Як інформує Sport Arena, йдеться не про піврічну оренду, як повідомлялося раніше. Селезньов підпише з іспанцями угоду на 2,5 роки.
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Українець вже прилетів у Малагу й дав перший коментар журналістам. За його словами, вирішальними стали слова тренера команди Хуана Муньіса, який раніше працював з Селезньовим у "Дніпрі".
"Звичайно, я говорив з Муньісом. Якби наша розмова не відбулася, то я б сюди не приїхав. Я дуже радий потрапити в цю команду", – цитує українця Eldesmarque.com.
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Джерело: 24 Канал
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