Селезньов відвідав збірну України перед матчем з Туреччиною: фото
Нападник "Акхісар" Євген Селезньов відвідав гравців збірної України в Туреччині.
Селезньова не викликали на тренувальний збір, але оскільки зараз команда перебуває в Туреччині, футболіст вирішив особисто побажати удачі своїм співвітчизникам для чого прибув до них в готель.
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Нагадаємо, що 20 листопада збірна України в Антальї зіграє товариський матч проти Туреччини. Початок – о 19:30.
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Джерело: 24 Канал
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