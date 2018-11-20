Селезньов відвідав збірну України перед матчем з Туреччиною: фото

Нападник "Акхісар" Євген Селезньов відвідав гравців збірної України в Туреччині.

Селезньова не викликали на тренувальний збір, але оскільки зараз команда перебуває в Туреччині, футболіст вирішив особисто побажати удачі своїм співвітчизникам для чого прибув до них в готель.

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Нагадаємо, що 20 листопада збірна України в Антальї зіграє товариський матч проти Туреччини. Початок – о 19:30.

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