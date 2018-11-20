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      Селезньов відвідав збірну України перед матчем з Туреччиною: фото

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      Євген Селезньов з партнерами по команді
      Євген Селезньов з партнерами по команді

      Нападник "Акхісар" Євген Селезньов відвідав гравців збірної України в Туреччині.

      Селезньова не викликали на тренувальний збір, але оскільки зараз команда перебуває в Туреччині, футболіст вирішив особисто побажати удачі своїм співвітчизникам для чого прибув до них в готель.

      Читайте також: Туреччина – Україна: анонс товариського матчу

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Boyko Denys (@king_kong_71)

      Нагадаємо, що 20 листопада збірна України в Антальї зіграє товариський матч проти Туреччини. Початок – о 19:30.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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